Battistini colpito da Castrovilli: “In giro ne vedo pochi come lui. E Benassi…”

Sergio Battistini, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Castrovilli mi piace tantissimo, di centrocampisti così completi ne vedo pochi in giro. Credo che sarà una pedina importante anche per la Nazionale in futuro. Benassi? E’ molto bravo negli inserimenti, sa tirare da fuori. Il discorso del temporeggiare, di coprire la zona gliela saprà insegnare il mio amico Iachini.