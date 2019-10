Basile: “Stadio? Commisso deluso. Nei prossimi giorni annunci sul nuovo Centro Sportivo”

Il giornalista Massimo Basile, inviato negli States e vicino alle vicende viola a stelle e strisce, ha parlato a Radio Bruno delle ultime idee di Rocco Commisso: “Stadio? Restano Mercafir e Campi Bisenzio. Sulla prima ci sono dubbi, soprattutto per il fatto che negli ultimi anni non è stato fatto nulla. Adesso vede incertezza, Commisso è deluso. Il presidente è uno che aspetta ma poi decide quando lo ritiene opportuno: credo che voglia lo stadio a Firenze, ma se non riesce a farlo potrebbe andare tranquillamente a Campi Bisenzio. Anzi, al momento è proprio questa la soluzione con più possibilità. L’area di Castello invece va esclusa. Centro sportivo? Credo che in questi giorni ci saranno annunci importanti. Chiesa? Credo che sotto traccia stiano parlando del rinnovo di contratto. Franchi? Commisso vuole migliorare le sedute, in particolare non gli sono piaciute le aree di sicurezza in curva Ferrovia verso il settore ospiti”.