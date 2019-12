Basile: “No al traghettatore, la Fiorentina a rischio polveriera. In panchina vorrei…”

Ecco l’intervento di Massimo Basile al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Alla Fiorentina occorre un leader vero, dico il mio nome: Esteban Cambiasso. Da giocatore è sempre stato un allenatore in campo, ha un’enorme esperienza ed ha vissuto in top-club. A me la figura del traghettatore spaventa, la situazione può diventare drammatica. Iachini è un’ottima persona, ma ho i miei dubbi, proporrebbe subito il 3-5-2 classico, piatto, con la difesa bloccata. La Fiorentina può diventare una polveriera ed in questo momento non ha quella struttura capace di poter gestire la situazione. Ci vuole un super-manager da affiancare ai dirigenti attuali e proprio per tutti questi motivi un traghettatore può diventare un’arma a doppio taglio. Il modo con cui Commisso ha seguito la vicenda legata a Montella mi ha colpito, il presidente non avrebbe mai voluto mandarlo via a stagione in corso, è molto dispiaciuto umanamente parlando, ma ha dovuto farlo perché ora c’è il mercato e c’è ancora il tempo per correggere gli errori fatti l’estate scorsa. E’ arrivato il momento di Daniele Pradè, deve dimostrare di essere all’altezza della situazione. Adesso la squadra non corre, è poco reattiva, tutti aspettano il pallone tra i piedi: magari ad esempio uno come Lirola, che attualmente sta deludendo fortemente, con un altro allenatore può rendere molto di più. E’ dalla gara di Brescia che la Fiorentina parte sempre molle, sbagliando tutti i primi tempi. Mi aspetto un mercato da voto 7 e che possa essere in realtà da 8.