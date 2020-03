Barone ai tifosi: “Donate e rimanete a casa. Commisso chiede notizie h24, stiamo conoscendo il territorio”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato così sulla Fondazione Forza e Cuore e su Rocco Commisso a Radio Toscana:

La raccolta benefica? Appena è scoppiata l’emergenza con Commisso ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare, ci siamo concentrati su Firenze e Rocco è stato il primo a donare: adesso vogliamo raggiungere 500.000€. Tifosi? Devono mantenere la calma e rispettare le regole. Chiediamo di donare, non importa quanto ma farlo. Vogliamo ringraziare medici ed infermieri e tutti gli altri che ci stanno aiutando: sono fiero di essere italiano. Giornate? Ho la famiglia negli USA, anche lì sta salendo la preoccupazione. Con Commisso siamo in contatto 24 ore su 24, chiede sempre notizie sull’Italia. Qui abbiamo imparato a gestire l’emergenza in modo intelligente. Da quando siamo qui stiamo conoscendo anche il territorio, non ci siamo dedicati solo al calcio. Abbiamo ricevuto un’accoglienza eccezionale, vogliamo ricambiare in tanti modi e speriamo che la raccolta fondi sia un esempio. Le squadre sono delle comunità, appartengono alle città, ai quartieri, al popolo. Questa è la nostra filosofia.