Baiano: “Ecco chi sceglierei a centrocampo. La ricetta per battere la Juve…”

Ciccio Baiano predica l'importanza del risultato, da coniugare con pazienza al gioco convincente di Italiano

"Italiano sta facendo un ottimo lavoro, stasera con la Juventus sarà una partita complicata nonostante il momento dei bianconeri. Io ne ho vissuti tanti di Juventus-Fiorentina, ne abbiamo persi tanti ma quando vincevamo era bellissimo, è la meraviglia del calcio. L'anno scorso la Fiorentina ha fatto una grande partita, al netto degli episodi favorevoli. A centrocampo sceglierei la fisicità di Duncan, che va a completare le caratteristiche di Bonaventura e Torreira. La Fiorentina non deve snaturare le proprie caratteristiche, deve cercare di tenere la Juventus lontana dalla propria area anche se non sempre sarà possibile. E poi deve concretizzare le occasioni create, perché le grandi se non le punisci ti puniscono loro. Obiettivi? Bisogna avere chiaro da dove si parte. Adesso il progetto di Italiano è stato sposato in toto, non bisogna volare troppo in alto e fidarci dei dati: contro le squadre abbordabili di solito non sbagliamo. Gioco o risultato? Ovviamente risultato, non ci sarà mai confronto".