Bagni: “Il Napoli farà fatica contro la Fiorentina. Farei giocare qualche giovane”

I dubbi dell'ex azzurro: "Abbiamo giocatori che si devono gestire. Il problema sta nel numero di effettivi a disposizione, troppe le assenze"

Bagni prosegue: "Bisognerà dare fiducia anche a qualche giovane in questo match. Zanoli e Vergara per esempio per me devono giocare. A Bologna la partita non sarà così semplice, anzi, sarà probabilmente la più dura anche se pure loro hanno problemi di uomini".