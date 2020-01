Atalanta, Gasperini: “Fiorentina in un momento particolare, giocare in casa loro mai banale. Caldara c’è”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi. Ecco le sue parole a Rai Sport:

Domani affronteremo la Fiorentina che sta vivendo un periodo molto delicato in campionato. Dobbiamo leggere bene la partita perché Firenze è campo sempre insidioso. Stiamo giocando tante partite consecutivamente e sicuramente contro l’Inter abbiamo fatto una bella prestazione, ma ora guardiamo solo alla Fiorentina. Castagne? È l’unico dubbio ho, dopo l’ultimo allenamento deciderò se convocarlo o no. Caldara? Siamo molto contenti di questo ritorno. Quando è andato via da Bergamo gli ho detto che prima o poi lui sarebbe tornato. L’ho visto in buona condizione e quindi ci sta anche che possa giocare o uno spezzone o dall’inizio, vediamo.