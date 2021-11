Ascari: “Alvarez non escluderebbe Vlahovic. Occhio a Farias: la Fiorentina c’è”

La Fiorentina è molto attiva sul mercato sudamericano, lo dimostra l'interesse per Alvarez. Ma non solo: ecco un altro nome da tenere d'occhio

"Alvarez? E' il talento più cristallino dell'ultima generazione argentina, sta segnando a valanga e la Fiorentina dovrà guardarsi dalla Juventus, dalle inglesi, dalle spagnole con l'Atletico Madrid in testa. I viola possono sfruttare i buoni uffici di Burdisso, di Martinez Quarta, ma anche Simeone per i Colchoneros può fare lo stesso. Alvarez e Vlahovic sono due grandissimi giocatori, ma con caratteristiche opposte perché l'argentino è un Montella, un brevilineo... Un suo arrivo a gennaio? La Fiorentina potrebbe anticipare la concorrenza bloccandolo per gennaio perché Commisso ha meno problemi di liquidità della Juventus. Sotto questo aspetto se il presidente della Fiorentina si siede al tavolino può usare delle motivazioni molto convincenti rispetto anche ai bianconeri. Se Vlahovic non rinnova i viola cercheranno di venderlo e, se riuscissero ad anticipare i tempi con Alvarez, penso che potrebbe rappresentare un vantaggio per tutte le parti. L'uno comunque non esclude l'altro, può arrivare anche con il serbo in rosa. Vlahovic sarebbe messo anche con le spalle al muro e potrebbe finire in tribuna non giocando più. Borja Mayoral? E' un giocatore che anno scorso ha fatto benissimo e potrebbe essere raggiungibile in virtù del fatto che la Fiorentina ha anche dei buoni rapporti con il Real Madrid. Alvarez stuzzica però di più la fantasia, Mayoral non ha incantato. So che sono stati avviati i contatti anche per Facundo Farias, oltre alla Fiorentina sono vigili proprio la Juventus e l'Atalanta"