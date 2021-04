Antognoni ricorda Rialti: “Riusciva a tirarmi fuori cose che ad altri non avrei detto”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha lasciato un messaggio al “Pentasport” di Radio Bruno in ricordo di Alessandro Rialti, collega del Corriere dello Sport, nonché editorialista per Violanews.com, scomparso un anno fa:

Ho conosciuto Alessandro quando arrivai a Firenze.

Oltre che giornalista, era un amico per me con cui mi confidavo. Sandro era un giornalista anomalo, ma riusciva a tirarmi fuori cose che ad altri non avrei detto.

Ci manca molto, gli saremo sempre fedeli e vicini, se n’è andato troppo presto.