Antognoni: “Clima in squadra buono. Direttore tecnico ruolo più impegnativo”

“Adesso il mio ruolo in società è più importante rispetto al passato e per questo ringrazio il presidente Commisso per avermi dato questa opportunità. Lo incontreremo quando saremo a New York. L’umore della squadra è buono, come sempre all’inizio della stagione c’è la volontà di fare bene da parte di tutti”.

Lo ha detto il direttore tecnico Giancarlo Antognoni ai microfoni di Rtv38 pochi istanti dopo lo sbarco della Fiorentina a Chicago, prima tappa per i viola che dal prossimo 17 luglio saranno impegnati nel torneo International Champions cup.