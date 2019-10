Ancora Lirola: “Ribery il top in Serie A. Castrovilli? Sapevo che fosse forte, ma…”

“Chi mi ha stupito? Conoscevo Castrovilli perchè ci eravamo affrontati in Primavera, sapevo che era forte ma non mi aspettavo di trovarlo su questi livelli in Serie A. Ribery? Lui è un fuoriclasse che si allena ogni giorno al massimo e fa crescere tutti noi, è umile e ci dà consigli. Forse è il giocatore migliore della Serie A. E poi gli piace scherzare e ci fa divertire parlando in italiano”. Lo ha detto Pol Lirola, terzino della Fiorentina, intervenuto oggi a Radio Toscana. Poi ha parlato di Firenze, del suo ambientamento e degli obiettivi stagionali: LEGGI TUTTO