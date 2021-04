Ancora Iachini: “Ci è mancata continuità. Ora blindiamo la difesa”

Beppe Iachini parla alla vigilia della partita contro il Sassuolo

A margine della conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina, l'allenatore viola Beppe Iachini ha risposto alle domande dei tifosi viola sui profili social del club: "Barreca e Montiel? Si stanno allenando bene, ma ho avuto modo di conoscerli poco. Per il finale di stagione conto anche su di loro. Sassuolo? Alla squadra chiedo l'atteggiamento giusto. In queste ultime due partite la squadra non ha deluso per l'impegno, abbiamo commesso degli errori ma stiamo lavorando. Adesso dobbiamo tornare solidi in difesa, è importante segnare ma anche non prendere reti. La soluzione è lavorare per migliorare gli aspetti difensivi, così potremo portare a casa punti. E' difficile dire cosa ci sia mancato, la continuità. Lavorare solo per sette partite e senza preparazione non è stato facile. Ora però questo non conta più".