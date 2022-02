Anche l’ex viola Vitor Hugo si complimenta con Milenkovic: “Che opera d’arte!”

Il difensore brasiliano, a Firenze per due stagioni,

Su Instagram è arrivato anche l'apprezzamento dell'ex difensore viola Vitor Hugo al gol di Nikola Milenkovic segnato in quel di Bergamo. "Mamma mia Niko una obra d’arte", ha commentato il centrale brasiliano al post del numero 4 viola, definendo appunto la rete in extremis del serbo siglata contro l'Atalanta un'opera d'arte. Compagni di squadra, e di reparto, per due stagioni, adesso Hugo gioca in Turchia nel Trabzonspor, dopo che al termine dell'esperienza in viola era rientrato in patria per giocare al Palmeiras.