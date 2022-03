Amoruso: “Quarta paga errori grossolani. Ipotesi due punte? Vi dico la mia”

Le parole dell'ex difensore

"E' stata una partita vincolata dal brutto inizio viola con la traversa del Bologna. Lì, a livello psicologico abbiamo perso campo nei primi 15'. Poi abbiamo iniziato a giocare, ma c'è stato l'episodio del secondo legno. Detto ciò abbiamo avuto un solo giocatore che ha fatto la differenza nella prima parte della partita: Nico Gonzalez. Il resto della squadra ha fatto molta fatica. Con l'espulsione poi la partita si è complicata con loro che si sono chiusi tantissimo, anche se noi abbiamo giocato bene. Sottil? Oggi è l'intera catena di sinistra che non ha funzionato. Compreso Biraghi che non ha fatto una grande partita. I tanti cross arrivati in area erano messi nel mezzo così giusto per metterli; non erano situazioni pericolose. Ipotesi due punte? La sensazione è che Cabral non riesca a reggere la posizione. Il 4-2-4 oggi poteva essere fatto, ma adesso anche per la condizione dei due centravanti condizione è dura mettere due giocatori che avrebbero fatto lo stesso movimento puntando l'area. Con il Bologna chiuso nella propria area sarebbe stato ancora più complicato trovare soluzioni. Martinez Quarta? Ha sbagliato. Italiano aveva delle scelte da poter fare e le ha fatte. Ha messo un centrale (Igor, ndr) che è capace anche di impostare. Sia Milenkovic che il brasiliano sanno avviare la manovra. Quarta sta pagando lo scotto di aver fatto errori abbastanza grossolani ed è giusto che sia così."