Amoruso: “Fiorentina non ancora uscita dal tunnel, entra troppo nel panico”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l’ex viola Lorenzo Amoruso ha commentato la vittoria della Fiorentina per 2-1:

La Fiorentina non è ancora uscita dal tunnel perché l’atteggiamento dei minuti finali non mi è piaciuto. Il gol subìto è la fotocopia del 2-2 dell’Atalanta. La squadra entra troppo nel panico. La squadra sì è giovane, ma giocatori come Pezzella e Milenkovic devono crescere, non va bene soffrire così tanto. Voglio che la Fiorentina cresca in personalità. La Sampdoria di ieri era molto frivola, allora mi chiedo: perché entrare nel panico, per di più con un uomo in più? Ma anche l’allenatore deve fare la sua parte. La mia è una critica costruttiva. Bisogna essere cattivi, ma non nel senso che bisogna tirare scarpate. Ad un certo punto Milenkovic si è addolcito, ha iniziato a fare i passaggi di fino. Anche Pezzella non ha leadership.