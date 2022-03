Amoruso: “Fiorentina, attenta ai contropiedi dell’Empoli. Quarta? Troppi errori”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della sfida di domenica con l'Empoli e di quello che deve dimostrare Cabral

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, per parlare della sfida di domenica: "Con l'Empoli dobbiamo stare molto attenti ai contropiedi. Nelle ultime partite abbiamo imparato ad abbassarci un po' per far giocare anche gli altri e questo ci permette anche a noi di sfruttare questa opzione. Con l'Inter l'abbiamo fatto molto bene".