Amoruso: “Approccio di oggi inspiegabile. Alla vigilia mi spaventava una cosa”

"Io spero che nello spogliatoio Italiano li abbia fatto un mazzo così ai giocatori per non aver rispettato la Salernitana"

"Il problema di oggi è che, salvo Odriozola, chi è entrato non si è dato da fare. Nel secondo tempo mi aspettavo anche la reazione “incazzosa” a voler provocare gli avversari. Quando sei in campo vale tutto. Gyomber era stato ammonito subito, andava messo in difficoltà. Questo è un errore di maturità, gli altri queste situazioni le sfruttano. Se partiamo da dove siamo partiti ad agosto tutto quello che abbiamo fatto è tanta roba. Però ora non posso accettare che Italiano mi dica che il “pubblico di Salerno spinge”. La Fiorentina ha vinto a Napoli e Bergamo. Io spero che nello spogliatoio li abbia fatto un mazzo così ai giocatori per non aver rispettato la Salernitana. Hanno sottovalutato l’impegno, una partenza del genere non si spiega: non esiste approcciare una partita così. Oggi è stata una prestazione inguardabile per certi versi: se consideriamo l'avversario e i gol subiti. La mia paura alla vigilia era il centrocampo inedito. Di questi tre elementi (Maleh, Amrabat, Duncan, ndr), nessuno riesce ad andare in verticale ed oggi si è visto."