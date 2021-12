Allenamento Fiorentina: torna Pulgar incertezza per gli altri

La situazione in casa Fiorentina a tre giorni dal derby dell'Appennino contro il sorprendente Bologna.

Questa mattina si è svolto presso il Centro Sportivo Davide Astori l'allenamento della squadra viola. Dal Pentasport arrivano buone notizie con Pulgar che ieri è tornato in gruppo e che potrebbe essere a disposizione nella partita contro la sua ex squadra. Nastasic invece continua a svolgere lavoro differenziato. Per Castrovilli e Dragowski invece la situazione non è chiara, il portiere lavora in gruppo da giorni ma poi non viene convocato e anche oggi non ha svolto esercizi specifici insieme agli altri portieri nonostante il suo infortunio risalga a quasi due mesi fa. Castrovilli ricordiamo, non è stato convocato per la partita vinta contro la Sampdoria per un leggero problema muscolare ma la sua situazione ancora non è chiara.