Allenamento al CS, dirigenza al completo. In mattinata shooting fotografico

Come riporta Radio Bruno, smaltita la cena di squadra la Fiorentina si sta allenando al Centro Sportivo sotto gli occhi della dirigenza al completo, e con Ribery che sta lavorando a parte e scalpita per tornare. Per quanto riguarda il campo, ancora poche indicazioni in vista della sfida di domenica in casa della Samp. In mattinata invece, al Franchi è andato in scena uno shooting fotografico che ha coinvolto squadra e staff.