Allegri: “Ci siamo allenati poco, in queste partite contano le motivazioni”

Le parole di Allegri: il tecnico viola non si aspettava una partita troppo diversa da come è andata

Intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta della sua Juventus, il tecnico bianconero Max Allegri ha commentato l'andamento della gara e non solo: "In queste partite le motivazioni fanno la differenza. Nel primo tempo abbiamo fatto anche una buona partita, abbiamo sbagliato troppo negli ultimi trenta metri, abbiamo avuto tante situazioni che potevamo sfruttare meglio, però c'eravamo allenati un giorno e mezzo, siamo venuti tutti ma c'era gente che praticamente non si era mai allenata, quindi credo che abbiamo concluso degnamente l'annata e ora bisogna girare pagina e pensare velocemente all'anno prossimo.