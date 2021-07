Alle 18 Corvino ospite del Pentasport

Pantaleo Corvino torna a parlare di Fiorentina e lo farà questa sera durante il Pentasport di Radio Bruno.

Pantaleo Corvino a tutto campo e a ruota libera. Appuntamento speciale questa sera alle 18 su Radio Bruno per un’ora insieme a David Guetta nel Pentasport, il classico appuntamento dei tifosi viola in onda ininterrottamente da 42 anni. E’ dal giorno del suo addio a Firenze, che la voce dell’ex direttore generale della Fiorentina non si fa sentire in radio o televisioni toscane e proprio per questo c’è grande attesa per le sue parole. Naturalmente le dichiarazione dell'ex D.G. della Fiorentina saranno da noi riprese integralmente.