Adani: “Fiorentina di qualità, Igor? Qualche tonfo va messo in conto”

L'ex difensore viola Daniele Adani ha parlato della Fiorentina e del momento dei viola: ecco tutte le sue parole

Torreira? La sua assenza può essere un problema, perché un giocatore così è molto importante. La Fiorentina dovrà sopperire alla sua assenza e non è semplice, si è visto. Igor? È questione di attenzione, non di qualità. Penso che sia andato oltre le aspettative di molti: non era titolare, se l’è guadagnata la maglia. Nei processi di crescita ci sono anche dei tonfi che vanno messi in conto. Dico che Quarta forse è superiore a livello di lettura, ma Igor fisicamente è più forte. Milenkovic è il più completo. Ikoné? Andiamo piano con i giudizi. Facciamolo crescere prima di dargli addosso, bisogna avere fiducia.