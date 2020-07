Adailton: “Fiorentina ha fatto bene con Amrabat. Juric…”

Intervistato da TMW Radio, l’ex giocatore Adailton ha parlato anche di Sofyan Amrabat e di Ivan Juric:

Chi mi ha sorpreso di più, che non conoscevo, è Amrabat. Una capacità di lettura che non si trova: se lo guardi dici che è lento eppure arriva sempre prima lui, e poi sa giocare la palla con i tempi giusti, sia sul corto che sul lungo. Si pensava potesse fare solo Veloso quel lavoro, invece ha dato qualcosina in più: nei contrasti per esempio. Lazovic ha fatto una grande stagione ma lo conoscevo, poi ci sono i giovani come Kumbulla, forse mossi anche dall’entusiasmo della prima stagione in Serie A. Però secondo me con Amrabat la Fiorentina ha fatto molto bene, non è semplice trovare chi sa dare certi tempi al gioco e gestire il centrocampo della propria squadra.