Ancora Commisso: “Ripresa? Speriamo a fine aprile. Ribery, gesto da campione”

Rocco Commisso, dopo aver parlato a Sky (LEGGI), è intervenuto anche al TGR Rai:

La donazione di Ribery? Ha messo più soldi di tanti altri, è un campione ed un leader ed è abituato a fare queste cose. Sappiamo la persona che è e la famiglia che ha.

Speriamo di tornare a giocare presto, però io non posso dire come sarà la situazione fra un mese. Speriamo per la fine di aprile, non giocare sarebbe brutto per l’economia italiana. Speriamo di riprendersi, ma prima di tutto conta la salute”.