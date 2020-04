Donadel: “Con l’Everton indimenticabile. La Fiorentina lavora molto coi giovani”

Marco Donadel è intervenuto ieri sera al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Mi dispiacque andarmene, come tutti i giocatori di quel ciclo speravo potesse durare all’infinito… L’approccio a Firenze non è stato dei migliori, era un anno di costruzione e lo dicevano tutti. Di nomi in squadra ne avevamo, ma non si vince solo con quelli, si vince sul campo. Poi ho avuto fortuna, ho trovato un mix giusto nel quale tutti avevano i giusti stimoli, chi voleva rilanciarsi come Fiore e Brocchi, la tifoseria che aveva fame di vittorie e un gruppo sano, davvero non ho modo di lamentarmi.

In Canada? C’è un approccio diverso, anche per via delle fredde temperature, ma mi è piaciuto molto. Quanto alla Nazionale, ho avuto due o tre convocazioni, ma sono capitate in momenti non opportuni, a causa di acciacchi fisici, e poi c’erano grandi campioni a fare concorrenza. La partita del cuore con la Fiorentina? Ce ne sono tante, vedo spesso quella col Liverpool, ma anche quella in Inghilterra con l’Everton. Ho un debole per le partite che vanno ai suoolementari…

I miei ragazzi sono una bella sorpresa. La Fiorentina lavora tanto anche sulla formazione dei ragazzi. Ho la fortuna davvero di lavorare con dei giovani eccezionali. Il nostro obiettivo è di mettere in difficoltà ogni ragazzo. Anche quello più bravo deve pensare di poter migliorare. Il Centro Sportivo è obbligatorio per certi versi per poter restare al passo con l’Europa. Non si può più parlare di una società di calcio senza un Centro Sportivo adeguato”.