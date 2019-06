15 anni fa il ritorno in A, Ariatti: “Fa piacere che a Firenze si ricordi questo anniversario”

L’ex capitano viola Luca Ariatti è intervenuto a Lady Radio per ricordare i 15 anni trascorsi dal pareggio 1-1 contro il Perugia nel ritorno del playoff che valse il ritorno in Serie A della Fiorentina: “Quella sera è stato davvero il coronamento di una stagione infinita e difficilissima con la B a 24 squadre. Quella promozione ha avuto un valore calcistico e simbolico per ciò che ha rappresentato. Fa piacere che a Firenze si ricordi questo anniversario e che teniate in considerazione i protagonisti di quella formazione. Ne manca uno però, mister Mondonico, che ci ha lasciato recentemente e che ci portò a raggiungere questo obiettivo. Quella sera la ricordiamo tutti con piacere. Credo che ci sia tanto del Mondonico allenatore, ma anche del Mondonico gestore in quella stagione e in quello spareggio. Mi ricordo che giocammo l’ultima di campionato a Cagliari, con la testa già alla gara contro il Perugia. Il mister ci fece rimanere lì in Sardegna per preparare quella doppia sfida, in un resort sulle spiagge sarde, puntando sulla serenità e la spensieratezza. L’infortunio di Riganò e la partenza agli Europei di Vryzas ci dette comunque la fortuna di trovare un Fantini risolutore”.