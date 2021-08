Nastasic: “Sono tornato per restare. Milenkovic-Vlahovic concentrati al 100%”

Le parole del difensore, tornato a Firenze per sostituire l'ex capitano Pezzella

Che Nastasic ritrova Firenze? "Voglio ringraziare la società per la fiducia dimostratami. Farò di tutto per portare la Fiorentina dove deve stare. La mia prima esperienza qua è stata bellissima, quando ho saputo della possibilità di tornare l'ho voluta cogliere subito: si vuole sempre tornare dove si è stati bene. Sono pronto".

Condizioni fisiche? "Sto bene, sono pronto. Deciderà il Mister per sabato, tutti dobbiamo essere a disposizione per la Fiorentina".

Torino e Belotti? "Hanno cambiato guida tecnica, sarà difficile. Belotti lo conosciamo, non parlo di singoli giocatori ma dovremo stare attenti. Il calcio italiano è cambiato in questi anni, ora tante squadre giocano offensive e sono belle da vedere".

Gruppo? "L'ho notato subito: tutti sono amici anche fuori dal campo. Ho parlato con Milenkovic, ma anche dieci anni fa eravamo affiatati. Tutti sappiamo cosa significa la Fiorentina per la città e per i tifosi".

Serbi? "Non ho mai visto la minima idea in Vlahovic e Milenkovic di andare via. Sono forti, non ho dubbi che siano concentrati al 100% sulla Fiorentina, faranno di tutto per riportarci in alto".