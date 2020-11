Studio CIES sui vivai Uefa: Fiorentina quinta in Italia. In testa l’Atalanta

Ecco l’aggiornamento apparso sul sito ufficiale della società viola:

E’ stato pubblicato uno studio del Cies sui giocatori formati dai vivai dei club europei che diventano poi professionisti (considerando come elementi del vivaio tutti quelli che hanno disputato almeno tre stagione nelle giovanili di un club tra i 15 e i 21 anni). Incrociando i dati con partite giocate, età e livello della competizione disputata il CIES ha poi stilato una classifica: nei principali cinque campionati europei i viola hanno formato 13 giocatori, piazzandosi allo stesso livello di club come Tottenham, davanti al Porto (12) o società del calibro di Liverpool (11) e Borussia Dortmund (11). Rispetto alle squadre italiane i viola sono dietro ad Atalanta (20), Milan (16), Roma (15), Inter (15). A livello generale a guidare questa speciale classifica tra i 31 principali campionati in Europa è il Partizan Belgrado (da dove proviene lo stesso Vlahovic) con ben 85 giocatori formati nel vivaio, seguito dall’ Ajax.