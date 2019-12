Spalluto: “Vittoria importante per il morale, ce la meritiamo. Il mio modello…”

Nel post partita di Fiorentina-Cagliari Primavera 2-0, Samule Spalluto ha preso parola in zona mista per commentare l’importante vittoria:

Questa vittoria serve molto per il morale della squadra, da tanto giocavamo bene senza fare risultato. Ce la meritiamo come gruppo. L’importante è vincere ed aiutare nel migliore dei modi l’allenatore, ho fatto il massimo e sono felice che sia servito per agguantare i tre punti. L’attaccante vive per il gol e spero che per me arrivi presto. Mi piace molto Higuain e mi ispiro a lui, un altro mio idolo è Cavani.