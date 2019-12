Nella gara di recupero contro la Sampdoria (rimandata per impraticabilità del campo) gli Under 15 della Fiorentina hanno colto una bella vittoria battendo i blucerchiati per 3-1: a segno Ievoli e Ofama (doppietta). Fiorentina che sale in classifica raggiungendo quota 19 punti. Lo riporta il sito ufficiale del club, Violachannel.