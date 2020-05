Primavera, via Bigica: per la panchina è corsa a quattro

Emiliano Bigica non sarà l’allenatore della Fiorentina Primavera nella stagione 2020-21. Al posto del tecnico pugliese, che reputava ormai concluso il suo percorso a Firenze e che adesso ricomincerà dalla Serie C, si fanno già i nomi di Alberto Aquilani (per sei mesi allenatore dell’Under-18 prima della promozione nello staff di Iachini) e quello di Alberto Gilardino, oggi alla guida della Pro Vercelli. Occhio però alle sorprese, con Renato Buso (ora all’Under-18) e Marco Donadel (all’Under-16) in agguato. Lo riporta La Nazione.