Primavera: ecco la probabile data della Supercoppa Italiana

Per la Fiorentina Primavera la data cerchiata in rosso sul calendario dovrebbe essere il 30 settembre. Quel giorno, infatti, la formazione di Alberto Aquilani, fresca vincitrice della Coppa Italia nella finale contro il Verona, dovrebbe affrontare – il condizionale è d’obbligo in quanto ancora non c’è la certezza – l’Atalanta nella Supercoppa Italiana a Bergamo. Ala squadra nerazzurra è stato assegnato lo scudetto di categoria per il campionato 2019-20. Lo riporta Radio Bruno Toscana.