Primavera, i più ed i meno di Empoli-Fiorentina 1-0: Koffi da solo, male Kukovec

Altra battuta d’arresto per la Primavera di mister Bigica, che dopo la sconfitta contro il Genoa ed il pareggio con il Napoli si fa battere 1-0 dall’Empoli. Questi i più ed i meno della gara:

PIÙ

Koffi: Il francese è sicuramente il migliore dei viola, tutte le azioni più pericolose passano dai suoi piedi. Trova l’incrocio della traversa e dispensa ai compagni diversi palloni interessanti, ma i compagni non sempre lo seguono. Quando la gara diventa dura, non molla e continua a lottare.

Bianco: Buona prestazione del centrocampista classe 2002, che mette in campo grinta e qualità. Nel primo tempo comanda il centrocampo, anche se il cartellino giallo lo ha decisamente penalizzando, frenandone la seconda frazione. In una brutta gara, il giovane è una nota lieta per il futuro.

MENO

Kukovec: Dovrebbe essere il terminale offensivo della squadra, ma non riesce mai ad incidere. Ha una buona palla nel secondo tempo, ma la spreca malamente, finendo di diritto tra i peggiori in campo.

Lovisa: Da lui Bigica si aspetta molto, sopratutto nella gestione dei palloni importanti, ma oggi non riesce a salire in cattedra. Sbaglia tanti palloni preziosi, senza riuscire ad essere mai incisivo, rimandato.