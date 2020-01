Lovisa: “Siamo sulla strada giusta e i risultati ci danno ragione. Al Franchi si gioca bene”

Dopo la vittoria contro il Milan in Coppa Italia, il centrocampista viola Alessandro Lovisa ha parlato in sala stampa: “Abbiamo attraversato un periodo difficile sotto il piano dei risultati, ma le prestazioni ci sono sempre state. Siamo stati bravi a lavorare in settimana per capire cosa mancava per fare quel salto. Ora finalmente i risultati stanno arrivando. Questa vittoria ci può dare entusiasmo e morale, lavorare bene in settimana. Ringraziamo la società che ci ha dato la possibilità di giocare al Franchi, gli spazi sono diversi e si gioca bene, si vedono le nostre trame di gioco. Dobbiamo continuare così. Giochiamo campionato e Coppa Italia al massimo, sempre per portare a casa la vittoria. Ora diventa bello, affrontiamo la Juventus. Ora bisogna recuperare le energie e essere uniti. A livello personale e realizzativo è cambiato che l’anno scorso che facevo il mediano a due e facevo fatica a segnare, quest’anno invece da mezzala il mister mi chiede di inserirmi e mi piace. Parte tutto dalla settimana, sono tutte situazioni che proviamo. Sono contento di quello sto facendo, ma soprattutto lo sono per la squadra, abbiamo trovato la strada giusta“.