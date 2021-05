Il centrocampista bulgaro della Fiorentina festeggia la convocazione

Dimo Krastev può festeggiare la convocazione con la Bulgaria Under 21, in attesa di poter sorridere per la salvezza con la Fiorentina Primavera: il giovane centrocampista viola sarà impegnato nelle gare contro i pari età russi e albanesi rispettivamente il 3 e l'8 giugno.