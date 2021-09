Fiorentina Primavera, domani test in terra sarda in cerca della prima vittoria

Contro il Cagliari mancherà l'infortunato Louis Munteanu

Oggi la Prima Squadra, domani la Primavera. In casa del Cagliari alle 10:45 i ragazzi di Alberto Aquilani inseguiranno la prima vittoria stagionale in campionato, dopo la sfortunata sconfitta contro la Juve ed il pari rocambolesco in casa dell'Inter. I giovani viola saranno orfani del talentino rumeno Louis Munteanu, alle prese con uno stop fisico, molto probabilmente rimpiazzato nella lista dei convocati dal giovane attaccante classe 2003 Ciro Capasso. Lo riporta La Nazione.