Bigica: “Vittoria di oggi come ossigeno. Bobby Duncan? Ecco come l’ho ritrovato”

Vittoria preziosa oggi per la Fiorentina Primavera, che grazie all’1-0 sul Torino si portano a -1 dalla zona salvezza. Al termine della gara mister Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di violachannel: “Oggi era importante il risultato, da troppo tempo facevamo ottime prestazioni senza ottenere il risultato pieno. Complimenti al Torino che sapevamo ci avrebbe potuto far soffrire, soprattutto nel secondo tempo e in particolare dopo essere andati in vantaggio”.

Il ritorno di Coppa Italia? “Mercoledì sarà una gara che darà già stimoli di per sé, è tutto ancora in ballo per conquistarci la finale. Poi ci sono Duncan, Pierozzi, Hanuljak… Tutti giocatori che rientrano da infortuni e ci possono tornare utili. Quindi sono felice per i miei ragazzi perché lavorano sempre con uno spirito giusto, infatti non mi spiegavo perché non arrivassero i risultati”.

Il gol di Spalluto? “Tutti hanno fatto una buona partita sacrificandosi e capendo l’importanza del momento. Spero sia un segnale di crescita loro dal punto di vista mentale”.

Le tattiche? “Ho detto ai ragazzi che il loro habitat naturale è stare nella propria metà campo e giocare sull’errore dell’avversario, sulle ripartenze. Avevo chiesto di non sbagliare i palloni centrali perché sennò ci costringono a tornare indietro: a tratti l’abbiamo capito e il gol è venuto da una bella azione esterna. Questi tre punti sono ossigeno vitale per noi”.

Il rientro di Bobby Duncan? “Penso che continui ad allenarsi con la prima squadra e sono felice che abbia deciso di venire a giocare con lui. E’ giusto, può far vedere il suo valore e può essere convocato dalla sua nazionale. Lui ha dimostrato subito grande disponibilità, anche se non ha ancora una condizione fisica accettabile. Spero che giochi con continuità, così sicuramente a livello di realizzazioni non ci può che far bene”.

La gioia di Commisso? “Dice sempre che quando viene non vinciamo, oggi gli detto: ‘Visto presidente? Non dipende da lei…’ (ride, ndr). Era felice come tutti noi, ha abbracciato i ragazzi nello spogliatoio come fa un padre con i figli. Ha una dimensione umana non da tutti, lo dimostra sempre con la sua grande disponibilità e serenità con ognuno di noi”.