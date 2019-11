Bigica: “Sconfitta pesante, ma niente processi. Rasmussen ci ha dato esperienza”

L’allenatore della Primavera, Emiliano Bigica, ha parlato a violachannel.tv dopo la sconfitta contro il Genoa per 4-0:

E’ una sconfitta pesante. A vedere il risultato può sembrare tutto negativo, ma non è così. Abbiamo approcciato bene il primo tempo, abbiamo giocato una buona mezz’ora, poi abbiamo più del dovuto gli episodi che avrebbero ammazzo chiunque nell’animo. Nella ripresa baio cercato di ripartire, ma stati penalizzati di nuovo da un episodio. Poi la partita è scivolato via, ma non posso dire niente ai miei ragazzi, si sono impegnati. Sono partite che capitano. Ogni anno c’è sempre stata una partita del genere. Sono abituato a trarre delle indicazioni che ci possono permettere di lavoro, sia nelle situazioni positive che, soprattuto, negative. Il Genoa è una squadra fastidiosa da affrontare, ha concretezza e fisicità. Mi sarei aspettato una reazione, un secondo tempo veemente, ma abbiamo commesso un errore individuale, non ci si può fare niente. Ma non posso processare i ragazzi alla luce del secondo tempo. Serve che abbiamo una mentalità vincente. A volte una sconfitta ti aiuta a capire che bisogna fare di più. Rasmussen? Ha sempre dato il suo apporto, ci ha dato esperienza in difesa, ma voglio rivedere i gol, devo capire quali sono stati gli errori individuali e di reparto nei gol subiti. Duncan? Devo trovare la soluzione affinché possa rendere al meglio, non sto trovando l’alchimia giusta per farlo esprimere. Fruk? Sono contento, ha giocato un buon primo tempo, l’ho tolto perché lo avrei tolto dopo, visto il risultato ho provato a cambiare qualcosa. Peccato che il suo debutto sia coinciso con una sconfitta.