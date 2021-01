Aquilani: “I ragazzi devono divertirsi e godersi questa finale. Ultima partita di Dalle Mura”

Le parole del tecnico, Alberto Aquilani, ai microfoni di Sportitalia nel prepartita della sfida:

Siamo contenti che ci andiamo a giocare un’altra finale, Spero che i ragazzi si godano questa giornata. Giocare questo tipo di partite è importante nella loro crescita. Le finali non vanno giocate, ma vinte. Mi aspetto che i miei giocatori vadano in campo spensierati, è che portino in campo quello che abbiamo preparato nonostante siano due mesi che non giochiamo. Quando giochi partite del genere, le motivazioni la fanno da padrone. E’ sempre una partita di calcio, sono ragazzi. Ragazzi che se ne andranno? Devono godersela e divertirsi. Ho detto di andare via lasciandoci qualcosa. Dalle Mura, per esempio, è voluto rimanere per questa partita e vuole godersela, prima del suo trasferimento alla Reggina in Serie B. Siamo un gruppo molto compatto