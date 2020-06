Amrabat, sufficienza risicata contro il Napoli: le pagelle del centrocampista

Anche Sofyan Amrabat è umano. Dopo la prova superlativa offerta contro il Cagliari, il centrocampista viola in prestito al Verona ha… rifiatato nell’incontro con il Napoli. Il mediano marocchino è rimasto in campo per ottantaquattro minuti, venendo poi sostituito da Stepinski, proprio pochi istanti prima del definitivo 0-2 siglato da Lozano. Le pagelle dei quotidiani:

GAZZETTA: 6 – Strappa meno rispetto a sabato, ma è comunque positivo.

CORSPORT: 5,5 – È costretto ad abbassarsi e quasi a snaturarsi. Sembra abbia paura ad aprire la sua zona, perché consapevole che il Napoli là dentro può attaccare.

TUTTOSPORT: 6 – Il moto perpetuo del centrocampo del Verona fatica un po’ a inizio gara. Cresce alla distanza.