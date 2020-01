È proseguita ieri con una doppia seduta a porte chiuse a Casteldebole la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina che vedrà il Bologna iniziare il suo 2020 davanti al proprio pubblico. Mihajlovic non ha potuto contare sulla presenza di capitan Dzemaili, ancora indisponibile a causa di una sindrome influenzale che però per il momento non preoccupa lo staff tecnico. Oggi – scrive il Corriere di Bologna – sarà la giornata decisiva per il centrocampista svizzero: se tornerà ad allenarsi, la sua convocazione per lunedì non è da considerare in dubbio. In caso contrario, a maggior ragione vista l’indisponibilità del nuovo arrivato Dominguez a causa di problemi burocratici, saranno Medel e Poli a dividersi i compiti in mezzo al campo come già accaduto in occasione della trasferta vittoriosa di Lecce. Solo conferme anche nel reparto avanzato con Orsolini, Soriano e Sansone chiamati a supportare Palacio che ieri ha lavorato regolarmente con il gruppo dopo la seduta personalizzata di giovedì. Il rientro di Danilo dopo la squalifica ripristinerà invece gli equilibri in difesa con Tomiyasu pronto a spostarsi sulla fascia destra e Bani confermato al centro del reparto. Sulla sinistra invece toccherà ancora una volta a Denswil sopperire alle assenze ormai prolungate di Dijks e Krejci.