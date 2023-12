A poco più di 48 ore dalla qualificazione in Conference, la Fiorentina torna al Franchi per riprendersi i tre punti anche in campionato dopo 4 sconfitte nelle ultime 5. L'unica vittoria proprio tra le mura amiche, con il Bologna due settimane fa. La Salernitana invece vuole dare continuità alla prima gioia stagionale della scorsa settimana contro la Lazio: la squadra di Inzaghi cerca l'impresa per abbandonare l'ultimo posto in classifica