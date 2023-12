La partita

Comincia la Coppa Italia 2023-24 per la Fiorentina finalista della passata edizione: i viola entrano nel tabellone partendo dagli ottavi di finale, come previsto per le otto migliori squadre italiane. Di fronte il Parma, formazione di Serie B tra le più accreditate per la promozione alla Serie A 2024-25. Si gioca in gara unica al Franchi, chi vince trova ai quarti la vincente di Inter-Bologna.

I viola dovrebbero cambiare volto: Christensen in porta come nelle partite di coppa, Mina al centro della difesa, Parisi si riprende la fascia sinistra dopo essere stato tanto tempo a destra. A centrocampo Lopez e Mandragora, sulla trequarti Barak, in avanti Nzola. Gli altri ruoli sono meno certi, Gonzalez ha riposato contro la Salernitana e reclama posto, così come Pierozzi a destra e Comuzzo in difesa, ma c'è anche Quarta. Sull'altra fascia scalpitano Kouamé e Brekalo.

Qui meno turnover, Pecchia ha affermato di voler onorare l'impegno al massimo. E allora via libera al tridente Colak-Mihaila-Man (occhio a Benedyczak in ballottaggio per un posto dei tre), con la stellina Bernabè - insidiato da Camara - a centrocampo insieme ad Hernani ed Estevez e la difesa in cui spicca Di Chiara, figlio dell'ex viola. Chichizola in porta, Delprato, Osorio e Circati si candidano per le altre maglie.

