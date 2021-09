VIDEO – Giuseppe Rossi commentatore negli Usa. E intona “notti magiche”

L'ex viola Giuseppe Rossi è in cerca di squadra e nel frattempo fa l'opinionista in tv negli Usa

In attesa di trovare una nuova squadra per ripartire nella carriera da calciatore, Giuseppe Rossi si diverte a commentare la Serie A per il canale americano Paramount Channel. E incalzato dallo studio televisivo, l'ex viola si è messo a intonare "notti magiche", il tormentone estivo degli azzurri campioni d'Europa. Ecco il video: