Veretout, il sogno Napoli è ancora in piedi. L’agente: “Non escludo che succeda in estate”

Il futuro di Jordan Veretout potrebbe essere a Napoli. Il centrocampista francese ex Fiorentina già l’anno scorso era finito nel mirino azzurro, ma poi l’affare era saltato. “All’epoca però non c’era il tempo per intavolare una trattativa, ma non escludo che Jordan possa approdare a Napoli la prossima estate”, ha spiegato di recente Mario Giuffredi, l’agente del giocatore. Parole che riaprono decisamente il discorso col club di De Laurentiis per la prossima stagione. Lo riporta Sportmediaset.