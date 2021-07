Il Marsiglia ufficializza Gerson. Contratto quinquennale per il brasiliano

Il centrocampista brasiliano Gerson, ex Fiorentina e Roma, sbarca in Francia.

Gerson sbarca in Francia, è ufficiale. Autentica meteora con la Fiorentina dopo due ottime stagioni in Brasile con la maglia del Flamengo, passa alla squadra francese. Su di lui c'erano interessamenti anche di altre Big europee. Le cifre, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, sono davvero clamorose.