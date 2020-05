Torna in campo anche Mihajlovic: allenamento in solitudine a Bologna

Sinisa Mihajlovic scende in campo: dopo la lotta alla leucemia dà un calcio anche alla paura del coronavirus e abbraccia la voglia di ricominciare. A giocare e a vivere. Il tecnico del Bologna, ex viola, è tornato ad allenarsi, da solo, in campo. Lanciare messaggi a parole e a gesti è una sua peculiarità. Peculiarità che, suo malgrado, si è accentuata dopo la malattia, che ha affrontato a testa alta e mettendoci la faccia. È diventato così un simbolo: per i suoi giocatori in primis, che lo avevano riaccolto emozionati all’esordio in campionato a Verona. L’emozione c’è stata pure questa mattina a Casteldebole, quando Sinisa, tra le 9 e le 10, ha varcato i cancelli del centro sportivo del Bologna per allenarsi in solitudine e respirare nuovamente aria dopo due mesi di quarantena vissuti a Roma, in famiglia, per l’emergenza coronavirus. In città è rientrato martedì mattina: per essere idealmente al fianco dei suoi giocatori, che hanno ripreso a correre. Lo riporta l’ANSA.