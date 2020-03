Toldo: “Sì, mi ridurrei lo stipendio, spero lo facciano i giocatori. Ammiro le decisioni del rugby”

Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina ed Inter, ha parlato a Tuttomercatoweb.com, ecco alcune sue dichiarazioni:

In questo momento il calcio è l’ultimo dei miei pensieri. Ammiro le decisioni coraggiose come quella del rugby che ha deciso di chiudere la stagione. Non ammiro quelle persone che non dicono per il timore di prendere delle decisioni. Le persone di responsabilità devono uscire allo scoperto.

Non so quale sia la percentuale fissata ma lo farei, taglierei il mio stipendio del totale richiesto. Spero che possa essere una soluzione accettata dai calciatori e che il calcio dimostri che ci sono altri valori”.