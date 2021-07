Spalletti rivaluta Malcuit: “Ha una corsa importante, ma gli serve equilibrio”

Malcuit ha terminato i sei mesi vissuti in prestito alla Fiorentina, senza lasciare grandi tracce, Spalletti sembra voler puntare su di lui

Il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro di Dimaro. Tra gli argomenti affrontati anche quello riguardante un fresco ex viola, Kevin Malcuit, tornato in azzurro dopo i sei mesi trascorsi a Firenze: