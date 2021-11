Serie C, un ex Primavera raggiunge coach Federico Guidi al Teramo

Pinto cerca riscatto con l'aiuto del suo vecchio allenatore ai tempi delle giovanili della Fiorentina

Pierluigi Pinto, difensore centrale mancino ex Primavera della Fiorentina, è passato al Teramo, squadra che milita in Serie C agli ordini di Federico Guidi, che ha allenato proprio Pinto in viola, a partire dagli Allievi Nazionali. Ecco alcune delle sue dichiarazioni al sito ufficiale del club:

"La presenza del mister Guidi ha giocato un ruolo fondamentale sull’esito positivo della trattativa; con lui sono stato impiegato all’occorrenza anche come terzino sinistro, ma sono prevalentemente un centrale difensivo marcatore, pur considerando quanto il mio ruolo si sia evoluto nel corso degli anni. Vengo da una stagione d’inattività per problematiche fisiche, ma in estate mi sono allenato prima a livello individuale, quindi da settembre in un altro club: ogni giorno che passa le mie sensazioni sono migliori, ma la forma effettiva si raggiunge solo giocando. Posso solo affermare di avere una voglia sfrenata di tornare ad assaggiare il campo per offrire un contributo al club, mostrare quanto valgo e riprendermi ciò che mi è stato tolto in quest’ultima annata sfortunata".